Bestuurder rijdt auto in de sloot in Schelluinen; had waarschijnlijk teveel alcohol op

SCHELLUINEN • Op de Nolweg in Schelluinen heeft zaterdagavond 12 februari een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij waarschijnlijk alcohol in het spel was.

Omstreeks 20.00 uur raakte een automobilist van de weg. De auto ramde een paaltje uit de grond en kwam vervolgens op de zijkant in een ondiepe sloot tot stilstand. De politie, brandweer en ambulancedienst werden opgeroepen voor hulp. De bestuurder bleek niet gewond.

Agenten namen een blaastest af en daaruit bleek dat de bestuurder waarschijnlijk te veel alcohol had genuttigd. De man is daarom meegenomen naar het bureau voor een uitgebreide ademanalyse. De auto is door een bergingsbedrijf opgehaald.

ZHZ Actueel