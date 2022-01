Politie Molenlanden: drie dronken bestuurders in twee nachtdiensten

MOLENLANDEN • De politie in het westelijk deel van Molenlanden is verbaasd over de vele mensen in de regio die besluiten om met alcohol op achter het stuur te kruipen. Een van de agenten deelt op Instagram zijn verbazing nadat hij in twee nachtdiensten drie gevallen tegenkwam.

Twee van deze bestuurders zijn hun rijbewijs voorlopig kwijt. Alle drie de bestuurders krijgen een educatieve cursus bij het CBR. Op de vraag waarom men is gaan rijden, reageren ze: “Het is een klein stukje naar huis” en: “Ik rij deze route zo vaak”.

“Het risico om gepakt te worden lijkt misschien klein, maar we zitten er bovenop! De gevolgen kunnen zo groot zijn…”, reageert de agent van Molenlanden op Instagram.

En hij vervolgt: “Aan degene die met alcohol op toch gaan rijden: denk eens niet aan jezelf, maar aan degene die je mogelijk achterlaat of meeneemt in deze slechte en onverstandige beslissing!”