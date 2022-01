Automobiliste te water langs Zijdeweg tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk

NIEUW-LEKKERLAND • Een 43-jarige vrouw uit Maarssen is zaterdagavond 22 januari met haar auto te water geraakt langs de Zijdeweg tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. De automobiliste miste op de onverlichte weg een bocht en reed rechtdoor het water in. Politie, brandweer en de ambulancedienst werden opgeroepen voor hulp.

In eerste instantie werd gemeld dat het ongeval had plaatsgevonden aan de Boezem in Streefkerk en dat de auto dus mogelijk in de rivier de Lek terecht was gekomen. Om die reden werd de KNRM ook opgeroepen. Al snel bleek dat het ongeval even verderop in de polder was gebeurd. Hierop werd de inzet van de KNRM geannuleerd.

De vrouw kon op eigen kracht uit de auto komen. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft in de omgeving van de auto voor de zekerheid gezocht naar personen; daarbij werd niemand aangetroffen. Omdat de brandweerlieden toch al te water waren, werd besloten om nog even te wachten op de berger. De brandweer maakte de stroppen vast aan de auto, zodat de berger de auto uit het water kon hijsen. Het te water geraakte voertuig is total loss geraakt.

Op 7 april 2021 gebeurde op exact dezelfde locatie ook al eenzelfde ongeluk. Een 38-jarige man reed in diezelfde bocht rechtdoor en belandde in het water. Ook hij bleef ongedeerd.

Peter Stam