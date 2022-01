Ripdeal op industrieterrein in Alblasserdam; huurder uit Molenlanden aangehouden

ALBLASSERDAM/MOLENLANDEN • Bij een bedrijfspand aan de Ohmweg in Alblasserdam heeft dinsdagavond 18 januari, zoals het er nu naar uitziet, een ripdeal plaatsgevonden. Nog onbekende mannen klommen over hekken, braken in bij een bedrijfspand en namen de oogst van hennepkwekerijen mee en gingen op de vlucht.

De politie kreeg halverwege de avond een tip over mannen die over hekken aan het klimmen waren op het industrieterrein in Alblasserdam. Gedacht werd aan een bedrijfsinbraak. Al snel bleek er veel meer aan de hand te zijn.

Op straat lag gemorste hennep en in de nabijgelegen loods werd een 50-jarige man uit de gemeente Molenlanden aangetroffen; op blote voeten in badslippers. In de loods werden vervolgens in twee, en mogelijk drie ruimtes, hennepkwekerijen gevonden. De aangetroffen vijftiger bleek de huurder van die loods te zijn. De man werd ter plekke aangehouden op verdenking van het overtreden van de opiumwet.

De inbrekers gingen met de volledige wietoogst op de vlucht. De politie surveilleerde op alle wegen in de omgeving. In het totaal waren er tien politiewagens bij de actie betrokken. Behalve de mensen van de noodhulp, waren ook de wijkagent en een hondengeleider uit Rotterdam ter plaatse. Ondanks alle inspanningen werden er geen andere verdachten meer aangetroffen.

Hoe groot de kwekerijen zijn, kan de politie in verband met het nog lopende onderzoek nog niet melden. Ook is onbekend hoe het met de stroomvoorziening was geregeld.