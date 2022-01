Vier waarschuwingen bij politiecontrole in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft woensdagavond 12 januari vier waarschuwingen uitgedeeld tijdens een verkeerscontrole in Nieuw-Lekkerland.

Door het verkeer te controleren op de Standerdmolen in Nieuw-Lekkerland wilde de politie te weten komen wie er allemaal door het dorp rond rijdt en of de administratie in orde was.

In totaal werd er vier keer een waarschuwing gegeven voor het niet bij zich hebben van het rijbewijs. Verder bleek alles keurig netjes in orde.