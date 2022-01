Fietser (63) belandt door regen en wind in Streefkerk in de sloot

STREEFKERK • Een 63-jarige fietser is zaterdagmiddag door een combinatie van regen en wind in de sloot naast de Middenpolderweg in Streefkerk beland.

De ambulance kwam ter plaatse, maar de man hield slechts een nat pak aan zijn tuimeling over. Van onderkoeling was geen sprake. Hij werd met de ambulance thuisgebracht.