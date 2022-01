Politie neemt in Nieuw-Lekkerland alarmpistool met munitie in beslag

NIEUW-LEKKERLAND • De politie nam maandag in Nieuw-Lekkerland een alarmpistool met munitie in beslag.

De agenten gingen op onderzoek uit naar aanleiding van een anonieme melding dat er in een woning in Nieuw-Lekkerland een vuurwapen zou liggen. Ter plaatse bleek het om een alarmpistool te gaan. De officier van justitie buigt zich verder over deze zaak.