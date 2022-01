Onrust in Lexmond tijdens nieuwjaarsnacht

LEXMOND • Tijdens de jaarwisseling was het onrustig in Lexmond. Zowel de politie als de brandweer moest in actie komen in het dorp.

Op Oudejaarsavond werd de brandweer eerst al opgeroepen vanwege een auto die in de brand zou staan aan de Polderweg. Eenmaal aangekomen bleek het om een grote stapel banden te gaan die was aangestoken. Van de daders ontbrak ieder spoor.

Later die nacht moest de politie ingrijpen toen jongeren door Lexmond trokken en een groot vuur hadden gemaakt. Het vuur zorgde voor overlast bij meerdere woningen. Toen de politie en brandweer ter plekke kwamen, keerden de jongen zich tegen de politie. Hierop voerde de politie charges uit om de groep op afstand te houden.

Er werd één iemand aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hierna keerde de rust in Lexmond terug.

Bron: Uppel Media