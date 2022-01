Auto te water bij Hoornaar, bestuurder vertrokken

HOORNAAR • In de Nieuwjaarsnacht rond 05.00 uur is een bestelauto van de weg geraakt en in het water van de Hoge Giessen terecht gekomen in Hoornaar

Toen de gealarmeerde hulpdiensten ter plekke kwamen, waren de bestuurder en eventuele andere inzittenden verdwenen. Duikers van de brandweer gingen te water om te zoeken, maar vonden niemand.

De brandweer laat in een bericht op AD.nl weten dat de bestuurder uiteindelijk nog wel gevonden is. Het gaat om een 21-jarige inwoner van Hoornaar. De bestuurder zou niks mankeren door het ongeluk.