Brandweer rukt drie keer uit voor branden in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De brandweer is donderdagavond 30 december drie keer uitgerukt voor brandmeldingen in Nieuw-Lekkerland.

De eerste uitruk vond aan het begin van de avond plaats. Er kwam een melding binnen over een schoorsteenbrand in de Wethouder De Jongstraat in Nieuw-Lekkerland. Er was gezien dat er vuur uit de schoorsteen kwam.

De brandweer van Nieuw-Lekkerland rukte met spoed uit. Ook de brandweer van Papendrecht kwam met spoed ter plaatse met een hoogwerker. De situatie bleek uiteindelijk mee te vallen. Er hoefde niet geblust te worden.

In januari van dit jaar rukte de brandweer naar dezelfde woning uit. Toen was er wel sprake van een schoorsteenbrand.

In 2017 en 2018 ontstonden door houtstook bij woningen in dezelfde straat ook al branden in en bij de schoorsteen.

Containerbranden

Rond 21.45 uur werd de brandweer van Nieuw-Lekkerland opgeroepen voor een containerbrand in de Jaap de Jongstraat. De brand was net onder controle, toen de vrijwilligers opnieuw werden opgeroepen. Ditmaal voor twee containerbranden in de Watervluchtmolen. Bij de branden, die snel onder controle waren, kwam veel rook vrij.