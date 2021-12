Ernstige aanrijding in Lexmond: meerdere personen gewond afgevoerd

LEERBROEK • Op het Achthoven in Lexmond zijn even na vijf uur twee auto’s frontaal met elkaar in botsing gekomen. Hierbij zijn meerdere mensen gewond geraakt, waaronder een zwangere vrouw en meerdere kinderen.

Vijf ambulances, de brandweer en een traumateam kwamen met spoed ter plaatse. Het duurde enige tijd voordat de hulpdiensten de slachtoffers hadden gestabiliseerd en naar het ziekenhuis konden.

De dijk is tussen Sluis en Lexmond volledig afgesloten. De verkeersongevallenanalyse doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Bron: Uppel Media