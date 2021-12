Politie haalt in Lexmond bestuurder scooter met zijspan en melkbus van de weg

LEXMOND • De politie haalde woensdag in Lexmond een aangepaste scooter van de weg af.

De bestuurder reed er zonder rijbewijs mee rond. Hij had de tweewieler voorzien van een zijspan met daarop een melkbus. De eigenaar zal de komende tijd een bezoek aan Bureau Halt moeten brengen. De wijkagent laat via Instagram weten dat de vader van de bestuurder aan hem vroeg of hij bij de foto ‘Te Koop’ wilde zetten.