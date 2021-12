Politie waarschuwt inwoners Alblasserwaard voor mails om ruimte te bieden aan hennepkwekerij

ALBLASSERWAARD • De politie waarschuwde deze week inwoners van de Alblasserwaard voor mails van personen die hen benaderen voor ruimte om een hennepkwekerij te beginnen.

‘Het zijn criminelen die in uw schuur of woning een wietkwekerij willen beginnen’, stelt de politie. ‘Zij blijven dikwijls buiten schot. Maar u draait bij het oprollen van een wietkwekerij voor alle kosten op, inclusief de flinke boete, een aantekening op het strafblad én de criminelen gaan zeker de door hen gemaakte kosten op u verhalen. En de gemeente sluit uw woning of bedrijf.’

De politie vraagt bij het ontvangen van een dergelijke mail deze te bewaren en het bij de sterke arm van de wet te melden.