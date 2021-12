Politie draagt gewonde zwaan in Bleskensgraaf over aan dierenambulance

BLESKENSGRAAF • De politie trof woensdag 23 december een gewonde zwaan aan langs de Wervenkampweg in Bleskensgraaf en heeft het dier overgedragen aan de dierenambulance.

De zwaan wilde telkens de weg op fladderen, maar had een gebroken vleugel en een zere poot. Om de verkeersveiligheid te verzekeren trokken agenten de (hand)schoenen aan om de zwaan letterlijk en figuurlijk bij kop en kont vast te pakken en in de politiebus te zetten. De zwaan is voor verdere hulp overgedragen aan de vrijwilligers van de dierenambulance van Vianen.