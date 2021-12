Fietser met wit poeder rond neus rijdt in Giessenburg zonder licht, onder invloed van alcohol en met drugs in bezit

GIESSENBURG • De politie hield in de nacht van vrijdag op zaterdag in Giessenburg een fietser aan voor rijden zonder licht, het in bezit hebben van drugs en het rijden onder invloed van alcohol.

Agenten zagen de fietser zonder verlichting rondrijden en hielden hem staande voor een controle. Daarbij zagen ze dat er rondom zijn neus veel wit poeder zat. ‘Dat bleek niet van de poedersuiker van een oliebol te komen’, constateert de politie op Instagram.

Tijdens de controle probeerde de fietser nog een zakje met daarin drugs weg te gooien en bleek hij ook onder invloed van alcohol te zijn. De agenten hielden hem daarop aan. Hij gaf aan thuis nog meer drugs te hebben liggen. Daar werden onder andere vijftig XTC-pillen en drie MDMA-pillen aangetroffen. Verder werden er ook nog meerdere gripzakjes met wit poeder gevonden.



De zaak zal worden voorgelegd bij de officier van justitie voor de vervolging.