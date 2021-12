Politie vindt tientallen cilinders lachgas in schuur bij woning in Gorinchem

GORINCHEM • De politie trof donderdagavond in een schuur bij een woning in de Lingewijk in Gorinchem 59 cilinders met lachgas aan. De bewoner kreeg een boete.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden ging de politie op onderzoek uit. Daarbij werden de cilinders aangetroffen. ‘Tegen de bewoner word er proces-verbaal opgemaakt ter zake de woningwet en het bouwbesluit’, meldt de politie.

Daarin zijn regels gesteld over de opslag van gevaarlijke stoffen bij woningen. ‘Dergelijke hoeveelheden kunnen gevaarlijk zijn als er brand uitbreekt. Gasflessen zijn namelijk drukhouders en kunnen ontploffen bij extreme warmte. Deels leeg of vol maakt daarin geen verschil.’