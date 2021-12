Paard te water in Lexmond

LEXMOND • De brandweer van Meerkerk is maandagmiddag uitgerukt voor een paard in de sloot bij een boerderij aan het Lakerveld in Lexmond.

De brandweer kwam met twee voertuigen en veel mensen ter plaatse om het paard uit het slootje te redden. Het beest was inmiddels zo ver weggezakt dat alleen zijn neus nog te zien was. Door snel ingrijpen van de brandweer kon hier dier nog op tijd uit de sloot gehaald worden.

Een dierenarts kwam ter plaatse omdat het paard niet op wilde staan. Na een pepmiddel kwam het dier toch overeind. De brandweer heeft het dier schoongespoten, daarna kon hij weer lekker in een warme stal staan.

De brandweer is ruim anderhalf bezig geweest met deze inzet.