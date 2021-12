Burgemeester sluit drugspand aan Leeuwerikstraat in Bleskensgraaf voor zes maanden

BLESKENSGRAAF • Burgemeester Theo Segers wil een pand aan de Leeuwerikstraat in Bleskensgraaf voor een periode van zes maanden sluiten. In dit pand werd op 9 december door de politie een grote hoeveelheid heroïne en contant geld aangetroffen.

Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente herhaling van drugs gerelateerde activiteiten vanuit deze locatie voorkomen. De eigenaar van de woning is hierover geïnformeerd. Deze maatregel is in lijn met het beleid dat de gemeente Molenlanden heeft vastgesteld, conform de Opiumwet.