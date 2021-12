Auto raakt van de weg en komt op z’n kop in de sloot in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Een automobilist uit Hoornaar raakte op donderdagavond 9 december rond 19.00 uur van de Beemdweg in Hoogblokland en kwam met zijn auto op z’n kop in de sloot terecht.

De bestuurder, afkomstig uit Hoornaar, moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen, raakte van de weg in de modderige berm en slipte de sloot in. Hij bleef ongedeerd en kon op eigen kracht via de passagierskant zijn voertuig verlaten.

Een ambulance en politie waren met spoed opgeroepen, maar medische hulp bleek niet nodig te zijn. Wel hield de man een pijnlijk hoofd en een zere nek en rug over aan de crash.

In eerdere berichtgeving werd gemeld dat de man teveel gedronken had, maar dit bleek niet het geval te zijn. De eerste blaastest gaf aan dat hij gedronken had, maar na een tweede controle op het politiebureau bleek dat hij ‘met één biertje op’ onder de limiet was gebleven.