Automobilist na teveel alcohol op z’n kop in de sloot in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Een automobilist die teveel gedronken had, raakte op donderdagavond 9 december rond 19.00 uur van de Beemdweg in Hoogblokland en kwam met zijn auto op z’n kop in de sloot terecht.

Voorbijgangers zagen de auto in de sloot liggen en belden direct 112. De bestuurder was al snel op eigen kracht uit het voertuig gekomen.

Een ambulance en politie waren met spoed ter plaatse gekomen om de man te helpen. De bestuurder had geen medische hulp nodig van de ambulance. Wel bleek na een blaastest dat de bestuurder teveel gedronken had. Hierop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Een takelbedrijf kwam ter plaatse om de auto uit de sloot te halen. Die raakte zwaar beschadigd.