Twee gewonden bij botsing op N216 bij Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op de Provincialeweg N216 ter hoogte van Nieuwpoort heeft op donderdag 2 december omstreeks 14.00 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een auto met twee inzittenden botste tegen een boom. De inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend.

Bron: ZHZ Actueel