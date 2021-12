Diefstal en vernielingen bij jachthaven Overwaard in Kinderdijk; jonge daders gevlucht

KINDERDIJK • Bij jachthaven Overwaard, gelegen tussen Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland, zijn dinsdagmiddag 30 november vernielingen en inbraken gepleegd bij diverse bootjes.

Anita Zwartbol meldt via Facebook: “Twee jongemannen zijn op heterdaad betrapt. De jongens hadden bij de jachthaven een bootje gestolen en daarna bij een groot aantal boten ingebroken en voor forse schade gezorgd.”

Anita vervolgt: “Helaas zijn deze jongens het natuurgebied van Kinderdijk in gevlucht en niet meer gevonden. Hun fietsen hebben ze achter gelaten. Zie foto’s. Wie weet er meer? Ze moeten nat en onder de modder thuis zijn gekomen… help ons om deze vandalen te vinden.”

“Ze komen uit Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland. Herkent u een van deze fietsen of is uw kind onder de bagger zonder fiets thuis gekomen? Meld u dan bij de politie. Deze zijn op de hoogte van de grootschalige vernielingen en diefstallen in de jachthaven.”