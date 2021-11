Veel rookontwikkeling bij brand in Lexmond

LEXMOND • Bij een buitenbrand aan de Driemolensweg in Lexmond is zaterdagochtend veel rook vrijgekomen. Er werd zelfs een NL-Alert verstuurd om te waarschuwen voor de rook.





Hooibalen worden uit elkaar gehaald om brand te bestrijden.



Veel rook -en stankoverlast.



Heeft u last: houd ramen en deuren gesloten en ventilatie even uit.



Er zijn constant metingen en de zaak is in onderzoek. ?@vrutrecht? pic.twitter.com/8wFTpe0CXW — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) November 20, 2021

De brand -vermoedelijk smeulende hooibalen- was op het terrein van een boerderij. De brandweer ging in grote getale ter plaatse. Niet alleen vanuit Vijfheerenlanden, maar ook de korpsen Oudewater, Zeist en Montfoort.

Er zijn kranen ingezet om de smeulende massa uit elkaar te trekken.

De rook- en stankoverlast was onder meer waarneembaar in Vianen, Nieuwegein, Zeist en Houten.





Ter plaatse bij gemene brand Driemolenweg, langs A27. Veel hooi in de brand. Lastig besrijden. Heel veel rook.

Grote inzet @vrutrecht. Naast eigen posten ook Oudewater, Zeist en Montfoort. Dank!

Gelukkig geen gewonden. pic.twitter.com/78betdhbZ2 — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) November 20, 2021





Vanwege de brand in #Lexmond is in een groot deel van de regio ook #stankoverlast mogelijk. De geur wordt geroken in onder andere #Vianen #Nieuwegein #Zeist en #Houten. — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) November 20, 2021