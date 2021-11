Scooterrijders en fietser botsen frontaal op elkaar op fietspad in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Op het fietspad langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam zijn dinsdagochtend 16 november twee scooterrijders en een fietser frontaal op elkaar gebotst.

Een 17-jarige snorscooterrijder uit Dordrecht reed met zijn 18-jarige bijrijder uit Hendrik-Ido-Ambacht over het onverplichte fietspad in plaats van over de rijbaan. Ter hoogte van de Touwbaan botsten de scooterrijders op een 38-jarige fietser uit Kinderdijk.

Alle drie de betrokkenen kwamen ten val. “Allebei de partijen zeggen van de ander dat die te veel naar het midden reed,” vertelt een politiewoordvoerster.

De bijrijder van de snorscooter moest ter controle mee naar het ziekenhuis, want die voelde zich licht in zijn hoofd. De fietser had een hechting in zijn been nodig. Dit werd geregeld bij de huisartsenpost.

“Snorfietsers en bromfietsers mogen op dat deel van de Oost-Kinderdijk niet op het fietspad rijden, maar dienen gebruik te maken van de rijbaan waar ook de auto’s rijden,” aldus de politie.