Dronken chauffeur botst op geparkeerde auto in Kinderdijk

KINDERDIJK • Bewoners van de Molenstraat in Kinderdijk werden vrijdagavond 12 november rond 22.00 uur opgeschrikt door een enorm harde klap.

Eenmaal buiten bleek dat te komen door een eenzijdige aanrijding. Een bestuurder van een auto, een 55-jarige man uit Nieuw-Lekkerland, was zonder te remmen, vol op een andere auto geklapt en vervolgens omgetold. De geparkeerde auto was door de dreun ruim 1,5 meter verschoven vanaf zijn oorspronkelijke plaats.

De onfortuinlijke bestuurder kon op eigen kracht uit de auto kruipen. Hij had geen zichtbare verwondingen, maar gezien de enorme impact werd hij door ambulancepersoneel onderzocht en volgden er uitgebreide onderzoeken in het ziekenhuis.

“Helaas bleek uit een blaastest dat de bestuurder vermoedelijk te diep in het glaasje had gekeken”, meldt de politie. Daarom is er in het ziekenhuis bloed afgenomen wat voor onderzoek naar het laboratorium word gestuurd.

De politie heeft een proces verbaal opgemaakt. Het verkeer was vrijdagavond enige tijd ontregeld op de locatie.