Brandweer blust ingewikkelde schoorsteenbrand in Streefkerk

STREEFKERK • De brandweerkorpsen van Nieuw-Lekkerland, Papendrecht en Meerkerk zijn donderdagavond 11 november ruim drie uur bezig geweest met een complexe schoorsteenbrand bij een woning aan het Kooipad in Streefkerk.

Aan het begin van de avond zagen mensen vuur uit de schoorsteen komen. De bewoner werd gewaarschuwd en er werd 112 gebeld. Niet veel later kwam de brandweer met spoed ter plaatse.

Al snel bleek dat de locatie niet bereikbaar was met een hoogwerker. Om toch op een veilige manier de schoorsteenbrand te kunnen bestrijden, werd besloten te gaan werken met een daklijnenset. Hiervoor werd het hulpverleningsteam van brandweer Meerkerk opgeroepen. Zij behoren nu tot de Veiligheidsregio Utrecht. Er werden touwen over het dak heen gespannen, zodat de brandweer veilig en gezekerd op het dak aan de slag kon.

Eenmaal op het dak bleek dat de schoorsteenpijp boven rond en dubbelwandig was, maar halverwege overging in een vierkante stenen pijp. Hierdoor ging het werk met de ramoneur wat lastiger dan vooraf was gedacht. Met de ramoneur van bovenaf en een veger van onderaf werd de pijp schoongemaakt. Rond 21.20 uur, ruim drie uur na de eerste melding, was de brand onder controle en konden de brandweerlieden terug naar de kazernes.

In de betreffende woning is niet veel schade ontstaan. De bewoners stoken dagelijks hout. De politie roept via Instagram mensen op om voorzichtig te zijn met stoken. “Door de hoge energie prijzen is het aanlokkelijk om in deze koude periode de open haard of allesbrander te gebruiken. Let daarbij wel op dat uw rookkanaal geveegd is door een erkende schoorsteenveger. Uw opstalverzekering heeft dat meestal in de kleine lettertjes staan,” aldus de wijkagenten van Molenlanden.

Bron: ZHZ Actueel