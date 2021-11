Brand in woning met rieten dak in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De brandweer is woensdagmiddag 10 november uitgerukt voor een woningbrand aan de Groeneweg in Hoogblokland.

Omdat de woning een rieten dak heeft, is een speciaal bestrijdingsteam voor dergelijke daken opgeroepen door de brandweer.

Om iets voor half zes werd de melding gedaan. Er zou rook onder het dak vandaan komen. Al vrij snel nadat de brandweer arriveerde, werd de inzet opgeschaald naar ’grote brand’.

UPDATE 17:45 uur: De brandweer schaalt op naar ‘zeer grote brand’. Volgens de brandweer is er vuur rond de schoorsteen en er is sprake van lichte rook rond de hele nok. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse.

Later volgt meer informatie.