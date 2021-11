Man (20) uit Groot-Ammers opgepakt met THC achter het stuur

GROOT-AMMERS/NOORDELOOS • De politie heeft in de nacht van zondag 7 op maandag 8 november een twintigjarige man uit Groot-Ammers opgepakt, die in Noordeloos rondreed terwijl hij onder invloed was van de drugs THC.

Enkele uren later was het weer raak en controleerde de politie een 34-jarige bestuurder uit Hardinxveld-Giessendam, die onder invloed was van MET, THC, amfetamine en cocaïne.

Beide personen zijn door ons aangehouden, verhoord en hebben een rijverbod gekregen. Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek zal er een passende straf volgen. Ook gaat er een melding naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid), die bij een positieve uitslag van het bloedonderzoek maatregelen nemen.

“Behalve dat het rijden onder invloed erg gevaarlijk is gaat dit voor beide personen aardig in de papieren lopen”, weet de politie.