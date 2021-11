Twee slachtoffers bij eenzijdig ongeval in Giessenburg; één zwaargewonde

GIESSENBURG • Langs de Neerpolderseweg in Giessenburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag, rond 03.20 uur, een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een scooter. Er raakten twee mensen gewond, waarvan één zwaargewond.

Door nog onbekende oorzaak botste de scooter frontaal op een haag. De beide personen op de scooter werden daardoor van het voertuig geslingerd.

Een alerte melder alarmeerde de hulpdiensten. Twee ambulances, politievoertuigen en de traumahelikopter werden opgeroepen.

Eén slachtoffer werd met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis in Utrecht en één persoon met letsel naar het ziekenhuis te Gorinchem .

Door de politie wordt de toedracht van het ongeval onderzocht. Mensen uit de buurt die over camerabeelden beschikken of mensen die op een andere manier meer weten, worden verzocht te bellen met de politie via 0900-8844.