Gewonde en uitgebrande auto bij eenzijdig ongeval op Dorpsstraat in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op de Dorpsstraat in Bleskensgraaf is donderdagochtend een auto in brand gevlogen.

Dat gebeurde ter hoogte van zuivelfabriek De Graafstroom. Mogelijk raakte de bestuurder, die op de Melkweg richting de Dorpsstraat reed, onwel. Nadat de auto in de bocht tot stilstand kwam, ?bleef het gas voluit staan van het voertuig, waardoor het in brand raakte.

Omstanders hebben de bestuurder uit zijn benaderde positie kunnen bevrijden en naar de zuivelfabriek begeleid.

De brandweer bluste het vuur. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is nog niets bekend.