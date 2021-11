Politie vindt 43 kilo illegaal vuurwerk in woning Leerbroek

LEERBROEK • Bij een inval in een woning in Leerbroek heeft politie Vijfheerenlanden dinsdagochtend 43 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

Later is op een andere locatie een minderjarige verdachte aangehouden.

In Leerbroek is maar liefst 43 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.

