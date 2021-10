Politie Molenlanden blij met opbrengst inleveractie wapens

MOLENLANDEN • De politie van Molenlanden is blij met het grote aantal wapens dat vorige week is ingeleverd tijdens een inleveractie.

De landelijke was bedoeld om het op straat veiliger te maken. De actie was met name gericht op messen, die anoniem konden worden ingeleverd. Maar ook vuurwapens konden worden afgestaan. Daarvoor moest een afspraak gemaakt worden.

Op Instagram toont de politie twee foto’s van de ingeleverde wapens. “Super dat er weer zoveel wapens van de straat zijn!”, schrijft de politie op Instagram. Al met al zeker de moeite waard geweest deze actie.”