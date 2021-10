Brand verwoest schuur in Groot-Ammers, overslag naar woning voorkomen

GROOT-AMMERS/GOUDRIAAN • Een uitslaande brand heeft in de nacht van zondag op maandag een schuur verwoest in Groot-Ammers.

De brand in de schuur aan de Nieuwpoortseweg werd net na middernacht ontdekt. De brandweer van Goudriaan spoedde zich naar de brand op de grens van Goudriaan en Groot-Ammers. Bij aankomst sloegen metershoge vlammen uit de schuur.

De brand woedde vlakbij een woning en naastgelegen schuur. Er werd opgeschaald naar middelbrand en ook de brandweer van Groot-Ammers kwam met een blusvoertuig ter plaatse.

Overslag naar de naastgelegen schuur en woning kon worden voorkomen. Na een uur blussen was de brand onder controle. Vervolgens is er nog enige tijd nageblust. De schade is groot.

Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.

(tekst: ZHZ Actueel)