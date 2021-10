Driejarig meisje uit Oud-Alblas gewond door koe

OUD-ALBLAS • Een driejarig meisje is op zaterdagochtend 16 oktober in Oud-Alblas gewond geraakt doordat zij bekneld raakte tussen een koe en een paal. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde in een schuur bij een boerderij aan de Kooiwijk in Oud-Alblas, meldt de politie. De situatie zag er zo ernstig uit, dat behalve de ambulancedienst, ook de politie en de traumahelikopter werden opgeroepen voor hulp. Na aankomst werd met het team verkeer van de politie een spoedtransport naar het ziekenhuis voorbereid.

Letsel nog onduidelijk

Het meisje is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niets te melden, omdat in het ziekenhuis nog moet blijken welk letsel er precies is ontstaan. De ambulance is met spoed vertrokken naar het ziekenhuis. De voorbereide spoedbegeleiding van de politie bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.

De traumahelikopter, die op een voetbalveldje een precisielanding had gemaakt, is na de inzet bij de boerderij weer vertrokken richting Rotterdam.