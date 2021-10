Politie houdt vijfde verdachte aan in onderzoek naar ernstige incidenten in onder meer Alblasserdam

ALBLASSERDAM • In het onderzoek naar de reeks ernstige incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie woensdag 13 oktober een vijfde verdachte aangehouden in verband met de brandstichting in Alblasserdam. Het gaat om een 28-jarige man uit Rotterdam.

De man werd rond 07.45 uur aangehouden door agenten van Team Parate Eenheid in een woning in Rotterdam Zuid. Hij wordt er van verdacht verantwoordelijk te zijn voor de brandstichting op de Edisonweg in Alblasserdam op 29 augustus. De woning is doorzocht door rechercheurs en hierbij zijn onder andere telefoons in beslag genomen

Nieuwe ontwikkelingen

De politie meldde eerder in de week al dat er nieuwe ontwikkelingen waren in het onderzoek naar de reeks ernstige incidenten die in en na de zomervakantie plaatsvonden in onder meer Alblasserdam.

Een auto die mogelijk betrokken was bij de brandstichting aan de Edisonweg 29-8, was namelijk in beslag genomen. Daarom was er op dinsdagavond 12 oktober opnieuw aandacht in het programma Opsporing Verzocht, met beelden van de auto.

Eerder had de politie al bewakingsbeelden openbaar gemaakt van een reeks geweldsincidenten in Zuid-Holland. Een mogelijk scenario is dat de incidenten gerelateerd zijn aan een onderschept cocaïnetransport eerder deze zomer.

Vergisontvoering

Begin augustus werd een 56-jarige man uit Hoofddorp voor zes dagen ontvoerd en mishandeld. Deze ‘vergisontvoering’ bleek later slechts het begin van een reeks incidenten. De politie neemt deze zaak hoog op, omdat ook mensen gevaar lopen die niets met het conflict te maken hebben.

In de vroege ochtend van zaterdag 14 augustus werd rond 03.30 uur een gestolen Renault Megane in brand gestoken aan de Kreekweg in Zwijndrecht. De politie ontvangt graag informatie over de brandstichters of de witte auto waarin zij die ochtend reden, vermoedelijk een Renault Clio.

Drie incidenten

In Alblasserdam was het in het laatste weekend van augustus zelfs drie keer mis. Zo werd aan de Boezem rond 01.30 uur ’s nachts een explosief achtergelaten en tot ontploffing gebracht. Aan de Merelstraat werd kort daarna ook een explosief ontdekt. Een dag later werd in Alblasserdam iets voor 03.30 uur brand gesticht bij een pand aan de Edisonweg.

In de weken daarna werden er diverse mensen aangehouden. Bijvoorbeeld op donderdag 9 september werd een 42-jarige man in Brussel aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van dreigbrieven in onder andere Alblasserdam.

In verband met het plaatsen van explosieven op twee adressen in Alblasserdam hield de politie op donderdag 23 september een 25-jarige Amsterdammer aan.

Deze week volgt dan dus 28-jarige man uit Rotterdam die ervan wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor de brandstichting op de Edisonweg in Alblasserdam op 29 augustus.

Mensen die de politie kunnen helpen aan meer informatie worden verzocht te bellen met de gratis Opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070 of met het Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief) via: 088-6617734.