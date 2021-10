Brandweer Nieuw-Lekkerland rukt uit voor dobberend bootje op rivier

NIEUW-LEKKERLAND • De brandweer van Nieuw-Lekkerland is maandagavond 11 oktober uitgerukt voor een melding over een dobberend bootje op de rivier de Lek bij Nieuw-Lekkerland.

Het bootje lijkt al langere tijd in of op het water te hebben gelegen. De brandweer heeft het bootje aan de rivieroever vastgemaakt. Rijkswaterstaat komt het wrak op een later moment ophalen, zodat het verder geen gevaar meer kan veroorzaken.