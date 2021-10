Brandweer blust brand in motor vrachtwagen in Langerak

LANGERAK • De brandweer heeft zondagavond 3 oktober op de Melkweg in Langerak een beginnende brand geblust bij een vrachtwagen.

Rond 19.30 uur werd de brandweer opgeroepen omdat daar een vrachtwagen in brand zou staan. De chauffeur had vanwege rookontwikkeling zijn vrachtwagen aan de kant van de weg gezet. Bij aankomst bleek er een kleine brand te zijn in het motorcompartiment van de vrachtwagen.

De brandweermensen hebben de brand geblust. De schade aan de vrachtwagen is aanzienlijk. De chauffeur heeft er zelf zorg voor gedragen dat de truck en oplegger zijn opgehaald.