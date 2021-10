Vermist meisje (13) uit Goudriaan in goede gezondheid aangetroffen

GOUDRIAAN • Het vermiste 13-jarige meisje uit Goudriaan is weer terecht. Zij is in goede gezondheid teruggevonden, zo laat de politie maandagochtend 4 oktober weten.

Zaterdagavond 2 oktober riep de politie via Burgernet bewoners van omgeving Goudriaan en Gorinchem op om naar de vermiste Christel uit te kijken.

Na een nacht zoeken liet de politie zondagochtend 3 oktober rond 08.30 uur weten dat de vermiste tiener nog niet was aangetroffen. Later die dag werd het meisje in goede gezondheid teruggevonden.