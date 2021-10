Dertienjarige Christel uit Goudriaan vermist

GOUDRIAAN • De 13-jarige Christel uit Goudriaan wordt sinds zaterdagavond 2 oktober vermist. De politie heeft zaterdagavond rond 22.00 uur een Burgernetbericht verstuurd waarin wordt gevraagd om uit te kijken naar Christel.

Christel is vanaf Goudriaan vertrokken op een zwarte Gazelle fiets met een rekje achterop.

Christel heeft donkerblond haar, is geheel in het zwart gekleed en draagt mogelijk een oranje rugtas. Zondagochtend rond 08.30 uur heeft de politie laten weten dat Christel nog niet gevonden is.

Weet u waar ze is, of ziet u iemand die aan de genoemde beschrijving voldoet, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of (bij aantreffen) via 112.

(bron: ZHZ Actueel)