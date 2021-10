Automobilist (22) komt om het leven bij eenzijdig ongeval in Leerbroek

LEERBROEK • Bij een eenzijdig ongeval op de Nieuwe Geer in Leerbroek is zaterdagavond even na 19:00 uur een 22-jarige inwoner van het Vijfheerenlandense dorp om het leven gekomen.

De man botste door nog onbekende oorzaak op een boom.

De hulpdiensten gingen massaal ter plaatse. Voor nader onderzoek door de politie werd de weg volledig afgesloten.