Zeventien kilometer file op A15 door vrachtwagen met pech bij Sliedrecht

ALBLASSERWAARD • Een vrachtwagen met pech op de A15 ter hoogte van Sliedrecht zorgde woensdagochtend voor veel oponthoud.

Het voertuig kwam stil te staan op de rijbanen in de richting van Ridderkerk. De rechterrijstrook werd afgesloten, waardoor nog maar één rijstrook beschikbaar was.

De A15 richting Ridderkerk is een omleidingsroute vanwege wegwerkzaamheden van de A12. De vertraging op de A15 was om 8:40 uur ruim een uur tussen Leerdam en Sliedrecht-West (17 kilometer). Naar verwachting is de weg om 9:45 uur weer vrij. ‘Door meerdere ongevallen en drukte in de regio Rotterdam is omleiden niet mogelijk’, stelt Rijkswaterstaat.