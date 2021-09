Gaslek onder wegdek Irenestraat in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Stedin heeft maandagmiddag 20 september in de Irenestraat in Groot-Ammers een gaslek gedicht.

Bij de meldkamer waren meerdere meldingen binnen gekomen van mensen die een sterke gaslucht hadden geroken in verschillende straten in het dorp. De brandweer rukte uit en ontdekte een gaslek in het trottoir in de Irenestraat in Groot-Ammers.

Samen met de politie werd de straat afgezet, waarna Stedin het lek heeft gedicht.