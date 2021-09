Fietser botst op afslaande auto op de Geerweg in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Op de Geerweg met de kruising Zijdeweg te Oud Alblas zag een linksafslaande bestuurder in het afgelopen weekend een hem op het fietspad tegemoet komende fietser over het hoofd. De fietser werd aangereden en liep letsel op aan zijn hoofd.

De fietser was met een behoorlijke klap op de voorruit van het busje terecht gekomen en werd voor onderzoek meegenomen naar het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Dit in verband met eventueel letsel aan of in het hoofd.

De bestuurder van het busje kreeg een proces-verbaal opgemaakt door de politie voor gevaarlijk rijgedrag.