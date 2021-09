Grote vangst bij verkeerscontrole op A15 en A27 bij Gorinchem

GORINCHEM • De politie heeft op woensdagmiddag- en avond 15 september een grote controle gehouden op de op- en afrit van de A15 naar Leerdam en de op- en afrit van de A27 naar Meerkerk en Werkendam. Ook vonden er controles plaats op de toegangswegen naar Gorinchem.

Er werden bijna 1000 verkeersdeelnemers beboet voor te snel rijden. Ook werden drie mensen aangehouden voor het dealen van drugs en moesten diverse voertuigen worden weggetakeld. Er waren ook vele kleinere vergrijpen waarbij ingegrepen werd.

Tijdens de controle zijn er voertuigen en personen gecontroleerd op verschillende overtredingen. De controle, een zogenaamde nodale controle, was een samenwerking tussen de politie, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Rijkswaterstaat.

Het doel van een controle zoals gisteren, is zo ruim mogelijk: personen en voertuigen controleren op basis van verschillende wetten. “Door het uitvoeren van deze controle, proberen we met elkaar zoveel mogelijk personen op te sporen die zich bezighouden met zaken die van invloed zijn of kunnen zijn op de veiligheid en openbare orde in ons land”, meldt de politie.

Controleplaats

De controle startte halverwege de middag en duurden tot ongeveer half tien ‘s avonds. Een terrein van Rijkswaterstaat langs de A15 en A27 was ingericht als controleplaats. Meerdere motoragenten reden rond door het gebied om verkeersdeelnemers naar de controleplaats te leiden.

Ook werden alle kentekens van voorbijrijdend verkeer gescand met een ANPR-camera. Voertuigen die de controlepunten passeerden, en waarbij de ANPR een ‘hit’ gaf, werden opgevangen door de motorrijders en politievoertuigen van de politie en Koninklijke Marechaussee en naar de controleplaats geleid.

Ook konden de motorrijders op eigen initiatief voertuigen naar de controleplaats leiden, bijvoorbeeld wanneer hen iets opviel aan een voertuig. Op de A15 werd er gecontroleerd op snelheid. Bijna 1000 verkeersdeelnemers overtraden de snelheidslimiet en ontvangen een boete voor te snel rijden.

Rijden zonder rijbewijs

Op de controleplaats werden er onder meer bekeuringen uitgedeeld voor het rijden zonder rijbewijs, het afplakken van de ramen van voorportieren door middel van folie, het voorhanden hebben van messen in de auto, het bezitten van pepperspray, het rijden zonder kentekenbewijs en het niet tonen van een rijbewijs.

Daarnaast heeft het Team Parate Eenheid (TPE) van de politie drie personen aangehouden in verband met het dealen van drugs in Gorinchem. Ook is een aantal voertuigen weggetakeld. De bestuurders van deze voertuigen waren al meerdere keren aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs en/of het niet betalen van openstaande boetes.