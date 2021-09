Opnieuw aanhouding in onderzoek bedreigingen Alblasserdam en vergisontvoering

ALBLASSERDAM • De politie heeft op donderdag 9 september is in Brussel een 42-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van dreigbrieven in onder andere Alblasserdam.

Ook wordt hij verdacht van het plegen van een misdrijf uit de Opiumwet. De verdachte stond voor beide feiten internationaal gesignaleerd. De man wordt tevens verdacht van betrokkenheid bij de vergisontvoering in Cruquius op 5 augustus dit jaar.

In verband met het lopende onderzoek doet het Openbaar Ministerie (OM) verder geen mededelingen over deze zaak.

Amsterdam

In het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie donderdagmiddag 2 september ook al een aanhouding verricht. Dat ging toen om een 24-jarige man uit Amsterdam.

Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de explosie op De Boezem en het plaatsen van een explosief op de Merelstraat in Alblasserdam. Zijn auto is in beslag genomen en zijn woning is doorzocht.