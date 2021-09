Politie houdt drugsdealer aan in Lexmond

LEXMOND • De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag een drugsdealer aan in Lexmond.

Rond 01.00 uur controleerden agenten een personenauto in Lexmond. De bestuurder viel op door een gehaaste rijstijl. In het contact met de politie toonde hij zich zeer zenuwachtig. Hij bleek alle reden te hebben om nerveus te zijn. Tijdens de controle bleek hij namelijk in het bezit te zijn van een flinke hoeveelheid verdovende middelen.

De bestuurder is vervolgens aangehouden. Door de recherche wordt verder onderzoek gedaan naar de handel in verdovende middelen door deze verdachte.