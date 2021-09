Politie pakt verdachte op in Molenlanden voor stalking en bedreiging

MOLENLANDEN • De politie heeft in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 september in de gemeente Molenlanden een verdachte aangehouden vanwege stalking en bedreiging.

Er was sprake van de nodige commotie op straat en pas na de nodige overredingskracht ging deze verdachte zonder verzet met de agenten mee naar het politiebureau in Dordrecht. Omdat de man verdacht wordt van een geweldsmisdrijf word er een onderzoek ingesteld naar middelen die het gedrag beïnvloeden. In dit geval was dat alcohol. Dit is geregeld in de Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers. Dit kan een strafverzwarende omstandigheid zijn.

Na het blazen op het selectiemiddel bleek de verdachte inderdaad zwaar onder invloed te zijn. Naast de aangifte en de getuigenverklaringen heeft de politie hiervan een afzonderlijk proces-verbaal voor opgemaakt.

In verband met de anonimiteit van de betrokkenen vermeldt de politie de woonplaats niet.