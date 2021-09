Politie houdt dronken automobilist aan in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De politie nam in de nacht van dinsdag op woensdag in Bleskensgraaf het rijbewijs van een automobilist in beslag die met veel te veel alcohol op achter het stuur was gekropen.

Tijdens de nachtdienst zagen de agenten een voertuig rijden dat erg zacht reed. Dit vonden zij opvallend, dus keerden zij om en gaven de bestuurde een stopteken. Het duurde even voordat de bestuurder het doorhad en de auto tot stilstand bracht.

Toen de agenten de automobilist aanspraken roken zij een enorme alcohollucht die uit de auto kwam. Uit een blaastest bleek dat de bestuur teveel had gedronken. Op het bureau werd vervolgens een ademanalyse gedaan. Daaruit kwam naar voren dat de bestuurder zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol tot zich had genomen.

Het rijbewijs van de bestuurder werd in beslag genomen en later zal duidelijk worden welke straf op het onder invloed rijden volgt.