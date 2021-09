Beelden geweldsincidenten Alblasserdam bij Opsporing Verzocht

• De schade aan het pand aan de Edisonweg in Alblasserdam. (Foto: politie)

ALBLASSERDAM • In het televisieprogramma Opsporing Verzocht worden dinsdag 7 september camerabeelden vertoond van de geweldsincidenten in Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Dat meldt de politie via Twitter. De beelden worden ook vertoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond van RTV Rijnmond. De politie is druk bezig het onderzoek naar de geweldsincidenten.