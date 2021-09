Politie verwijdert 500 meter lang touw van de N214 achter Ottoland

OTTOLAND • De politie heeft op vrijdag 3 september een ongeveer 500 meter lang touw verwijderd van de N214 ter hoogte van Ottoland.

Agenten reden over N214 toen ze ineens een stuk touw zagen liggen op de rijstrook. Ze stopten om dit op te ruimen, maar toen bleek dat het behoorlijke klus was, aangezien het touw ongeveer 500 meter lang was.

Na een klein onderzoekje bleek er verderop een hooipers bezig te zijn om bermgras te persen. Het touw was per ongeluk losgeraakt in de machine waardoor deze op de N214 bleef liggen. De chauffeur van de trekker had niets gemerkt.